PSD garante renovação da frota de espadeiros

O PSD realizou, hoje, uma visita à Lota do Funchal, onde teve a oportunidade de dialogar directamente com os pescadores locais e anunciar um importante apoio financeiro para a renovação da frota pesqueira do peixe-espada-preto.

Sérgio Oliveira, porta-voz da iniciativa, expressou preocupação com a idade avançada da frota de espadeiros e lamentou a falta de apoio efectivo dos governos da República anteriores para a renovação da frota de pesca do peixe espada preto.

"É sabido que nós temos uma frota de espadeiros já bastante envelhecida. Por outro lado, também não compreendemos que nos últimos governos da República não tenha havido um apoio efetivo para a renovação da frota pesqueira do peixe-espada-preto. O objetivo é reafirmar o compromisso do PSD Madeira em apoiar a renovação desta frota no montante na ordem dos 5 milhões de euros", afirmou o candidato do PSD às próximas eleições de 26 de Maio.

O apoio financeiro, proveniente da União Europeia, visa alcançar três objectivos fundamentais. Segundo o social democrata, "o primeiro [objectivo] é a questão da segurança das embarcações, a questão do conforto a bordo destas mesmas embarcações para os pescadores. Também [queremos] aumentar a qualidade de preservação do peixe pescado, bem como também melhorar as condições de trabalho dos pescadores a bordo destas embarcações.‘"

Sérgio Oliveira ressaltou que, para este ano, "estava já inscrita uma verba deste montante global de 5 milhões de euros, sendo que será apoiado 50% a fundo perdido, do investimento elegível das candidaturas a apresentadas para a renovação das embarcações", explicou o porta-voz.

Este financiamento estará à disposição dos pescadores mediante a submissão de candidaturas para a renovação das embarcações. Este compromisso financeiro visa não apenas modernizar a frota pesqueira, mas também fortalecer a economia local e garantir condições de trabalho adequadas para os profissionais do setor.

O PSD Madeira reitera, assim, o seu compromisso em apoiar os pescadores locais e promover o desenvolvimento sustentável da indústria pesqueira na Região.