PSD defende fiscalização dos apoios para garantir a equidade social

O PSD visitou as instalações do Projecto Renascer@Nogueira, com o objectivo de acompanhar as respostas de inclusão social e participação cívica, com forte dinamização comunitária naquele complexo habitacional em particular.

Marina Bazenga, porta-voz da iniciativa, aproveitou a oportunidade para destacar a importância de projectos como este e da conceção de apoios sociais no global, como forma de auxiliar a população a ultrapassar dificuldades e a melhorar as suas condições de vida.

Segundo a social-democrata, «a intenção é que as pessoas que são apoiadas procurem autonomizar-se, procurem conseguir uma melhoria da sua qualidade de vida sendo que, para tal, estes apoios são regularmente fiscalizados, de forma a que se consiga atribuir a cada vez mais pessoas.’’

A candidata sublinhou o compromisso do PSD com os princípios da equidade e do equilíbrio na atribuição de apoios sociais, ressalvando que estes mesmos apoios devem de ser direcionados a pessoas em situação de fragilidade social e económica, como ferramenta de autonomização, capacitação e desenvolvimento.



Por outro lado, disse Marina Bazenga que ‘’é a melhoria da qualidade de vida que será sempre uma grande aposta do Governo do PSD, pois temos a total consciência que só no encontro do equilíbrio e da coesão social, construímos uma sociedade mais justa’’.

Para o PSD, a atribuição de apoios sociais deve, cada vez mais, seguir uma estratégia de justiça e equidade, assente numa ótica fiscalizadora e que permita que mais pessoas sejam abrangidas.