Sunak avisa Netanyahu para evitar escalar conflito com Irão

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, avisou hoje o homólogo israelita, Benjamin Netanyahu, para evitar agravar a instabilidade na região com uma resposta ao ataque iraniano.

Segundo um porta-voz, Sunak disse num telefonema esta tarde que "uma escalada significativa não é do interesse de ninguém e só iria aprofundar a insegurança no Médio Oriente".

O líder britânico "reiterou o apoio inabalável do Reino Unido à segurança de Israel e à estabilidade regional em geral" e confirmou que o G7 está a preparar uma resposta diplomática ao Irão.

Relativamente a Gaza, Sunak manifestou-se preocupado com o agravamento da crise humanitária e pediu uma "mudança radical no acesso à ajuda para inundar Gaza com fornecimentos vitais, incluindo a abertura de novas rotas de ajuda por Israel o mais rapidamente possível".

O Irão lançou na noite de sábado um ataque contra Israel, com recurso a 'drones' (aeronaves não tripuladas), mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o exército israelita.

O ataque surgiu depois de um bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, em 01 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios, aumentando as tensões entre Teerão e Telavive, já marcadas nos últimos tempos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

A Força Aérea britânica destruiu uma série de 'drones' iranianos e forneceu informações e apoio de reconhecimento no sábado, numa operação conjunta com França e outros países.