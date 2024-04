Quase metade dos portugueses dispensaria eleições tendo um líder forte

Bom dia. Esta é uma das notícias dos jornais esta quinta-feira, 18 de Abril de 2024, naquilo que parece indiciar uma preferência por uma ditadura forte para uma boa parte dos portugueses, isto em vésperas de celebrarmos os 50 anos da queda de uma ditadura que durou 48 anos...

Na revista Visão:

- "Fins de semana perfeitos em Portugal"

- "Política. O que quer o 'novo' Passos Coelho?"

- "Pinto da Costa vs. Villas-Boas. Inquérito às duas candidaturas"

- "Santa Casa. 20 casos sob suspeita na Justiça"

Na revista Sábado:

- "50 anos|25 de abril. A Revolução contada pelos heróis"

- "As memórias de Salgueiro Maia e dos 'Capitães de Abril'

- "As fotos célebres. As crónicas e reportagens da época"

- "O destino das famílias mais poderosas"

- "Como era a vida em Portugal em 1974"

No Correio da Manhã:

- "Serial killer no Algarve. 'Mortes podiam ter sido evitadas'. Mãe de primeira vítima revoltada com a justiça, que libertou suspeito de homicídio da filha"

- "FC Porto-V. Guimarães (3-1). Dragões garantem final no Jamor"

- "Marselha-Benfica. 'Estar na final é o nosso sonho', Schmidt confiante"

- "Sporting. Carinho não segura Amorim"

- "Medialivre. Now é o novo canal de notícias"

- "'Marquês'. Sócrates viola medidas de coação"

- "Justiça. Nova baixa na estrutura do Governo"

- "Oeiras. Ladrão de bancos preso após fazer 10 assaltos"

- "'Influencer'. MP sem indícios contra Costa"

No Público:

- "Quase metade dos portugueses apoiaria 'um líder forte' sem eleições"

- "Rock Rendez Vous. A sala onde se gritou o despertar de uma geração"

- "Saúde. ULS vão ser avaliadas pela qualidade dos cuidados"

- "Bancos. Comissões indevidas triplicaram em 2023"

- "'Influencer'. Relação admite que Galamba tenha agido só preocupado com interesse do país"

- "Sudão. Uma guerra infernal esquecida que já provocou 8,6 milhões de deslocados"

- "Oeiras. A PIDE não mandava aqui: Livraria Espaço quer ficar na História"

No Jornal de Notícias:

- "Ministérios e Câmaras nem obrigados dão acesso a documentos"

- "Operação Influencer. Juízes afastam suspeita sobre António Costa"

- "Taça de Portugal. FC Porto 3-1 V. Guimarães. Xico-mate"

- "Benfica. Na luta pela Liga Europa e já de olho na próxima Champions"

- "Ministro da Educação promete devolver todo o tempo de serviço aos professores"

- "Sertã. Tribunal tira sete anos à pena máxima de engenheiro incendiário"

- "Conflito. União Europeia prepara sanções ao Irão e pede calma a Israel"

- "Braga. Menu de dança e música servido nos 109 anos do Theatro Circo"

No Diário de Notícias:

- "Ministro da Defesa chama chefes dos ramos. Prioridade: travar a 'pré-falência' das Forças Armadas"

- "Debate parlamentar. 'Embustes', 'truques' e um Chega 'mansinho' com 'choque fiscal' de 173 milhões"

- "'Stalking'. Maioria das vítimas são mulheres e não procuram ajuda"

- "Banca. Recorde de queixas obriga bancos a ressarcir mais de 8 milhões"

- "Liga Europa. 'Bravura, inteligência e motivação'. A receita de Schmidt para o Benfica chegar às meias-finais"

- "Livro 'Retornados - E a vida nunca mais foi a mesma' [de Marta Martins da Silva]. Histórias de quem foi apanhado na 'avalanche' da História"

- "Comandante da PSP do Porto. 'Os meios são finitos. As prioridades são as zonas turísticas e o tráfico de droga'"

- "Falha. Incumprimento da AIMA deixa imigrantes com a vida suspensa"

- "Hospital de Santa Marta. Transplantes pulmonares: mais de 400 doentes tratados"

- "Portugal há 50 anos. Alfredo Cunha, fotógrafo"

No Negócios:

- "Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP. Concurso para rede de baixa tensão, como está, 'não é viável'"

- "Binance desiste de fazer registo cripto em Portugal"

- "Governo diz que alívio fiscal de Medina é 140 milhões abaixo do previsto no OE"

- "Emprego. Há mais de 2 milhões de pessoas a trabalhar ao sábado"

- "Aviação. ANAC analisa se há práticas irregulares nos Açores"

- "Clare Akamanzi. CEO da NBA África entra na administração da Mota-Engil"

No O Jornal Económico:

- "Bancos só aceitaram um em cada três pedidos de bonificação de juros"

- "Eólicas 'offshore' devolvem à economia 8% do PIB, diz estudo"

- "'A sustentabilidade é o grande desafio do financiamento especializado'. Luís Augusto, presidente da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF)"

- "Tensão global motiva europeus a votar nas eleições de junho"-

- "Assembleias Gerais da Jerónimo Martins e da Mota-Engil"

No A Bola:

- "FC Porto-V. Guimarães (3-1). Há clássico no Jamor. FC Porto junta-se ao Sporting no jogo decisivo"

- "Marselha-Benfica. 'Este é o nosso sonho e vamos lutar por ele', Roger Schmidt"

- "Sporting. Geny Catamo pode ser poupado frente ao V. Guimarães"

- "Liga dos Campeões. Man-. City-Real Madrid 1-1 (3.-4 gp). Bernardo falha penálti no desempate"

- "SC Braga. Roger despromovido à equipa B"

- "Disciplina. Liga estuda penas mais pesadas para incumprimentos salariais"

No Record:

- "Marselha-Benfica. Ao ataque. Schmidt promete equipa ambiciosa"

- "FC Porto-V. Guimarães (3-1). Há clássico no Jamor. Dragão reage e marca encontro com o Sporting"

- "Sporting. A fuga do leão para o título. O clique de que fala Amorim"

- "Alvalade prepara melhor casa da época"

- "Liga dos Campeões. Espanhóis já pensam no 15.º troféu"

- "Champions asiática. Al Ain-Al-Hilal (4-2). Recorde Mundial fica nas 34 vitórias. Jesus perde"

E no O Jogo:

- "FC Porto 3-1 V. Guimarães. Vivos e aos pontapés. Dragões corrigem entrada em falso e voltam às vitórias para marcar lugar no Jamor"

- "Sérgio Conceição: 'Ainda devo uma Taça de Portugal ao FC Porto'"

- "Álvaro Pacheco: 'Merecíamos estar dentro do jogo até ao fim'"

- "Marselha-Benfica. 'Adeptos são exigentes e eu gosto'. Roger Schmidt aborda contestação no jogo da Luz e assume sonho de chegar à final"

- "Segurança reforçada em torno do Vélodrome"

- "Sporting. 2024 cava fosso para os rivais"

- "Braga. Litígio leva Roger aos sub-23"

- "Ciclismo. Celebrar a liberdade e dar voz ao interior. 12.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc parte para a estrada a 25 de abril"