Direcção da AITRAM reuniu com os deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República

A Direcção da Associação Industrial de Táxis da Região (AITRAM) reuniu, esta manhã, com dois dos três deputados do PSD-Madeira, na Assembleia da República com o intuito de debaterem a questão dos veículos TVDEs.

Este assunto foi levado à reunião, porque na próxima quinta-feira, 18 de Abril, vai ser debatido um projecto Lei, apresentado pelo BE, que visa limitar os veículos TVDEs, na Região Autónoma da Madeira, criando para isso um contingente.

"Tivemos a garantia, por parte dos referidos deputados de que votarão favoravelmente esta proposta defendendo e protegendo, assim, o nosso sector. Mais disseram que irão solicitar junto da Senhora Secretária de Estado da Mobilidade um regime de exceção para a Madeira", destaca a AITRAM.