CMF alerta para interrupção do fornecimento de água em Santa Luzia

A Câmara Municipal do Funchal informa que para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho) torna-se necessário interromper o fornecimento de água na zona da Levada de Santa Luzia, entre as 9h00 e as 15h00, de amanhã, 17 de Abril.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

· Rua da Levada de Santa Luzia;

· Rua das Lajes;

· Entrada 8A da Rua das Lajes;

· Entrada 20 da Rua das Lajes;

· Escadinha das Lajes;

· Rua Engenheiro Luis Peter Clode;

· Rua da Carne Azeda;

· Rua da Torrinha;

· Rua da Consolação;

· Travessa do Velosa;

· Caminho do Comboio;

· Caminho do Monte;

· Rua Cónego Urbino José Lobo de Matos,