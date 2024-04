Papa Francisco visita Timor-Leste a 9, 10 e 11 de Setembro

O Papa Francisco vai visitar Timor-Leste nos dias 09,10 e 11 de setembro deste ano, no âmbito de um périplo ao sudeste asiático, anunciou hoje o Vaticano.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.

O Governo timorense já disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do Papa e uma missão do Vaticano deve visitar o país em junho.