Teatro invadiu o Jardim do Bairro do Hospital

A arte invadiu, esta quinta-feira, o Jardim do Bairro do Hospital para assinalar o Dia Mundial do Teatro.

O centro Luís de Camões juntou talentos de todas as idades, numa tarde muito animada, que contou com a presença da secretária regional de Inclusão e Juventude.

Ana Sousa associou-se a esta iniciativa, enaltecendo a oportunidade proporcionada pela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a várias associações, escolas e grupos para “evidenciarem” os seus trabalhos e “valorizar as parcerias, promovendo a inclusão pela arte”.

No palco do Jardim do Bairro do Hospital, na 8.ª edição do ‘Encontro Teatro Comunitário’, actuaram utentes e colaboradores do Centro Luís de Camões, da Garouta do Calhau, da Associação Protetora dos Pobres, do Centro Comunitário do Galeão – Sociohabita funchal e da Fundação Mário Miguel -Lar Porto Moniz.

A animação esteve ainda a cargo de Raquel Santos, do Grupo Reinventa Dance Team e dos alunos da Escola dos Ilhéus, numa demonstração de que “a inclusão pela arte facilita a comunicação e o autoconhecimento, enriquecendo o processo de capacitação, promovendo a capacidade de pensar, a criatividade e o espírito de entreajuda”, conforme frisou Ana Sousa.

“Se soubermos reconhecer o verdadeiro sentido da nossa existência, seremos capazes de reconhecer aquilo que nos une. Conseguiremos compreender que na diversidade é possível encontrar a unidade. E neste reconhecimento seremos então aceitação, tolerância, respeito e, em última instância, inclusão”, reforçou a secretária regional.

O Centro Luís de Camões assinala anualmente o ‘Dia Mundial do Teatro’, numa oportunidade para dinamizar o Bairro do Hospital através da cultura, divulgar os trabalhos realizados pelos utentes e valorizar o trabalho em parceria.

O teatro comunitário surge como uma necessidade de as comunidades terem efectivamente oportunidade de se fazerem ouvir e de valorizarem os conhecimentos e as experiências vivenciadas. As partilhas que se estabelecem a partir destes encontros dão a possibilidade aos cidadãos de comunicarem, através do teatro, numa vertente pedagógica, lúdica e cultural.