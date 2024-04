Retirada do Monumento à Autonomia de Santa Cruz aconteceu há 34 anos

O Monumento à Autonomia, hoje instalado na Praça da Autonomia, no Funchal, nem sempre esteve aí instalado. Foi há 34 anos que Alberto João Jardim anunciou que a estátua teria de sair de Santa Cruz devido às consequências da trepidação dos aviões. A notícia figurou da edição do DIÁRIO.

As razões para a retirada da estátua de Santa Cruz foram de segurança e de preservação deste monumento. A trepidação e vácuo de ar estaria a provocar problemas na base do monumento.

Automóvel Hudson Commodore (1946) do piloto Ilídio Andrade, a passar ao lado da estátua da Autonomia, em Santa Cruz, no 2.º Raid Diário de Notícias., Foto DIÁRIO de Notícias

A estátua foi inicialmente colocada junto a uma das cabeceiras do aeroporto a 1 de Julho de 1987. Dava a ilusão de que a mão estaria a ‘tocar’ nos aviões aquando da aterragem. A obra é do artista Ricardo Veloza, esculpida em bronze e placas de betão. Quer representar uma mulher que irrompe, simbolizando a autonomia do arquipélago arrancada a ferros.

Automóvel Peugeot 402 Eclipse (1938) do piloto Rui Bevilaqua a circular em Santa Cruz, junto à estátua da Autonomia, no 2.º Raid Diário de Notícias, Foto DIÁRIO de Notícias