Presidente da SATA demitiu-se devido à falta de condições para continuar projecto

A Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines revelou hoje que a presidente da SATA demitiu-se porque o Governo dos Açores "não ofereceu as condições necessárias" para a administração continuar a desenvolver o "projeto proposto".

Numa comunicação interna, a que a agência Lusa teve acesso, a Comissão de Trabalhadores (CT) adianta que, na terça-feira, após uma reunião com o conselho de administração (CA), Teresa Gonçalves "comunicou diretamente" a decisão de sair da presidência do grupo SATA para evitar que os funcionários fossem "informados apenas pela comunicação social".

"No entanto, a presidente esclareceu que a decisão deve-se pelo facto de o Governo Regional dos Açores não ter oferecido condições necessárias para dar continuidade ao desenvolvimento do projeto a que o CA se propôs cumprir", avança a CT.

Na nota interna, a CT adianta que vai pedir "uma reunião urgente com o presidente do Governo Regional", o social-democrata José Manuel Bolieiro.

"Queremos uma SATA com futuro e, para tal, são necessários gestores profissionais, que mantenham o bom rumo que estamos a traçar, com resultados positivos significativos, muito além do exigido pela União Europeia para o plano de restruturação", lê-se no comunicado.

Na reunião com a CT, onde também foi revelada a saída do diretor financeiro (CFO) no final do corrente mês, a administração colocou os trabalhadores a "par da situação financeira da empresa".

Na terça-feira, o Governo Regional anunciou que a presidente do grupo SATA, Teresa Gonçalves, se demitiu do cargo por "motivos pessoais".

Aos jornalistas, o presidente do Governo dos Açores afirmou que Teresa Gonçalves apresentou a demissão por "razões pessoais e de contexto" e garantiu que não vão existir procedimentos suspensos devido às mudanças na administração.

A demissão de Teresa Gonçalves aconteceu quatro dias depois de ser conhecida a decisão final do júri do concurso público para a privatização da Azores Airlines (companhia aérea responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior).

O júri, liderado pelo economista Augusto Mateus, manteve a decisão de aceitar apenas um concorrente no relatório final, mas admitiu reservas quanto à capacidade do consórcio Newtour/MS Aviation em assegurar a viabilidade da companhia.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA (grupo que inclui a SATA Air Açores e a Azores Airlines) em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).