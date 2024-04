FCT e PlanAPP vão financiar 18 projectos científicos para apoiar políticas públicas

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o PlanAPP vão financiar 18 projetos de investigação, destinados a apoiar a definição de políticas públicas em temas como a pobreza, desigualdades ou inteligência artificial.

Os 18 projetos selecionados, no âmbito do concurso lançado em setembro pela FCT em articulação com o Centro de Competências de Planeamento, Políticas e Prospetiva da Administração Pública (PlanAPP), foram divulgados hoje.

Entre as 71 candidaturas submetidas, as 18 selecionadas incidem sobre áreas temáticas relacionadas com habitação, pobreza, ambiente e transição climática, educação, saúde, tecnologia e inovação.

Um dos projetos, por exemplo, propõe-se a estudar a avaliação e maximização do potencial de armazenamento de carbono em zonas húmidas, outro vai olhar para o fenómeno de habitação indigna nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, no Algarve e na região autónoma da Madeira, e um terceiro pretende contribuir para "uma implementação mais informada" da implementação da regulação europeia da inteligência artificial em Portugal.

Em comunicado, o PlanAPP e a FCT explicam que a linha temática de cada estudo "corresponde a uma necessidade concreta das políticas públicas" identificadas Rede de Serviços de Planeamento e Prospetiva da Administração Pública e enquadradas nas agendas temáticas da estratégia Portugal 2030.

Por outro lado, no processo de seleção foram ainda valorizadas as colaborações com entidades da administração pública e parceiros da sociedade civil.

Ao fim de 12 meses, cada projeto deverá entregar um relatório com recomendações fundamentadas para os problemas identificados.

Com uma dotação orçamental total de um milhão de euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência, a primeira edição do concurso 'Science4Policy' foi lançada em setembro.

Cada projeto selecionado receberá um financiamento máximo entre 40 e 50 mil euros, dependendo da linha temática.

Em fevereiro, foi lançada a segunda edição do concurso, cujos resultados deverão ser conhecidos em julho.