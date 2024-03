ARDITI apoia jornadas anuais de tecnologia na Madeira

Entre os dias 15 e 17 de Abril realizam-se as as Jornadas FCCN 2024, evento que terá lugar no Centro de Congressos da Madeira e Pestana Casino Park Hotel.

A 15.ª edição do encontro anual da comunidade académica e de investigação nacional tem o apoio da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, sendo um momento de partilha entre todos os membros da comunidade da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS).

Durante três dias vão ser abordadas diversas matérias, onde os participantes podem ficar a par de inovações tecnológicas, além de terem a oportunidade de participar em diálogos sobre temas relacionados com as áreas de actuação da unidade FCCN: Conectividade, Computação, Colaboração, Conhecimento e Segurança.

"A FCCN - Unidade de Computação Científica da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia pretende contribuir para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e conhecimento em Portugal, promovendo o sistema de ensino superior e a investigação", lê-se numa nota enviada.

O evento, que é organizado anualmente, discute os temas referidos, que são o ponto de encontro das comunidades de gestores e utilizadores das plataformas avançadas de computação, comunicação e de outros serviços digitais da Fundação.

Os interessados podem inscrever-se no seguinte link .

Os inscritos nas jornadas podem participar em diversas actividades, marcando presença nas apresentações, sessões plenárias, reuniões de trabalho e workshops e contactar com os principais responsáveis pelos serviços que a FCCN leva à comunidade de Ensino e Investigação.