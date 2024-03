Empresários luso-americanos levarão lusofonia a grande festival de Nova Jérsia

Dois empresários luso-americanos estarão envolvidos na organização do The North to Shore Festival, um grande evento cultural que decorrerá em junho no estado norte-americano de Nova Jérsia e ao qual pretendem levar uma forte participação lusófona.

Em causa está o The North to Shore, um festival de música, comédia, cinema e tecnologia, que terá este ano a sua segunda edição e que será realizado em três cidades de Nova Jérsia: Atlantic City, Asbury Park e Newark - esta última sede de uma das mais significativas comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América (EUA).

E é precisamente de parte da organização do festival em Newark que Isabelle Coelho-Marques e Carlos Ferreira ficarão responsáveis, a partir da empresa que ambos fundaram: a Plusable, uma companhia de relações públicas que atua em diversos setores, desde desporto e música, passando por cinema ou turismo.

"A nossa missão passa por mostrar o lado profundamente inspirador e culturalmente rico da cidade de Newark. Este festival não será exceção. (...) A nossa curadoria conta com uma forte participação lusófona no bairro leste e tanto os estabelecimentos como os artistas locais poderão orgulhar-se de integrar um cartaz composto por grande nomes como Matchbox Twenty, Stephen Colbert e Kevin Hart", disseram à Lusa os empresários, explicando que "tentam sempre estabelecer novas pontes com Portugal".

Carlos Ferreira, que se mudou para os EUA há 18 anos após concluir um mestrado em Comunicação Social em Portugal, viu o seu percurso profissional em solo norte-americano passar pelo jornalismo comunitário, o qual foi sempre conciliando com a música, com digressões pelo país.

Mas foi uma especialização em relações públicas numa universidade dos EUA que o levou, juntamente com Isabelle Coelho-Marques, a fundar a Plusable, que já lhe viu confiada a tarefa de promover importantes combates de boxe junto das comunidades de língua portuguesa da região ou campanhas promocionais para o Departamento de Turismo da cidade de Newark.

Isabelle, nascida na África do Sul e filha de portugueses da região de Aveiro, mudou-se para Nova Iorque há 32 anos e desenvolveu a sua carreira nas áreas de relações governamentais e financiamento imobiliário comercial, além de estar ativamente envolvida em várias organizações não-governamentais, projetos sociais e com a diáspora portuguesa.

Os dois empresários contaram à Lusa que um conjunto de projetos bem-sucedidos catapultou a Plusable "para um outro nível de credibilidade", que se solidificou com a atribuição da organização do The North to Shore Festival no bairro leste da cidade de Newark. "O The North to Shore é um festival concebido pelo governador do estado, Phil Murphy, (...) e tem a particularidade de concentrar no mesmo cartaz artistas de projeção mundial assim como artistas locais, dando a ambos o mesmo destaque. Promove a diversidade e o empoderamento comunitário, valores com os quais nos identificamos", ressaltaram.

No ano passado, o festival conquistou um público de 250.000 pessoas que puderam desfrutar da oferta de cerca de 300 espetáculos divididos em mais de 100 localizações diferentes entre Atlantic City, Asbury Park e Newark, três das cidades com mais tradição cultural e artística do estado.

Tendo em conta essa diversidade, e também a riqueza gastronómica da região, a Plusable promoverá durante o The North to Shore Festival nove concertos em nove restaurantes e bares do bairro leste de Newark, incluindo estabelecimentos dedicados à gastronomia portuguesa e brasileira.

"Pela proximidade ao aeroporto, a cidade de Newark tem servido ao longo dos anos como primeiro destino para milhões de imigrantes que vieram em busca do sonho americano, o que explica a grande concentração de portugueses. Mas, não são apenas os portugueses que compõem o tecido sociocultural de Newark. Não nos podemos esquecer dos espanhóis, brasileiros, entre outros", destacaram, numa entrevista por escrito à Lusa.

Nessa tarefa, a Plusable contará também com o apoio do vereador luso-americano Michael Silva, que em 30 de junho fechará ao trânsito a artéria principal do bairro: a Ferry Street - também conhecida como o coração do 'Little Portugal', devido à significativa comunidade portuguesa que lá reside.

O The North to Shore Festival terá início a 10 de junho e irá prolongar-se até ao dia 30 do mesmo mês.