Feira da Mulher no Imaculado Coração de Maria

A Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu, pelo segundo ano consecutivo, a Feira da Mulher no Dia Internacional da Mulher, no Jardim de Santa Luzia.

O programa incluiu várias iniciativas e envolveu diversas entidades, com destaque para a feira 'Mulheres do Mundo' que prestou homenagem às mulheres e à igualdade.

A dança esteve em foco no evento intercultural com várias manifestações, a cargo de diferentes associações, incluindo as actuações individuais de Andrea Bohemia e Buket Oztekin com fogo e leds.

O programa incluiu ainda duas sessões de showcooking, uma a cargo da Associação 'Da Ucrânia com Amor' e outra da Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira, que partilharam receitas tradicionais das suas regiões.

Houve espaço para uma palestra sobre fibromialgia a cargo de Iolanda Novita e uma sessão informativa com dicas práticas sobre segurança no dia-a-dia através da Polícia de Segurança Pública, .

A mesa-redonda subordinada ao tema 'Mulheres no Mundo', moderada por Sandra Rodriguez, juntou Belinda Santos, Sali Mato, Mayra Santos, Mariama Marcó e Joana Santos.

As artistas Tetiana Strykhar, Sandra D' Oria e Sandra Rodriguez, e a Academia Madeira Boa Capoeira contagiaram os presentes com a sua música.