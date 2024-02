O feito inédito de CR7 no Al Nassr

Cristiano Ronaldo foi oficializado como jogador do Al Nassr a 30 de Dezembro de 2022. Desde então, CR7 disputou 54 jogos pelo actual segundo classificado da I Liga da Arábia Saudita.

Contudo, falar em Cristiano Ronaldo é falar em golos, função em que o craque madeirense é exímio.

Se para alguns a ida de Cristiano Ronaldo para o futebol árabe significaria o declínio do instinto goleador de CR7, a verdade é que passado pouco mais de um ano no Al Nassr, o capitão de Portugal demonstrou que mantém intactas todas as suas faculdades de exímio marcador de golos. No último jogo para a I Liga da Arábia Saudita, Cristiano voltou a deixar a sua marca ao apontar mais um golo. Foi o 48.º golo pelo Al Nassr em 54 jogos. Marcou pelo nono jogo consecutivo, naquela que é a melhor série goleadora desde que chegou ao Al Nassr. Aliás, o sinal de que a ‘fome’ de golos continua bem presente em CR7 é que é preciso recuar até 2020, ano em que o Cristiano Ronaldo representava os italianos da Juventus, para constatar a última vez que a estrela portuguesa esteve novos jogos seguidos a marcar.

O primeiro jogo pelo Al Nassr foi a 21 de Janeiro de 2023 diante do Al- Ettifaq e o primeiro golo aconteceu ao terceiro jogo pelo Al Nassr, com Cristiano Ronaldo a marcar, de grande penalidade, um dos golos do empate, (2-2), diante do Al Fateh. Desde que chegou ao Al Nassr, CR7 nunca esteve mais que três jogos seguidos sem marcar, sinal evidente que a veia goleadora mantém-se intacta… aos 39 anos.