Adepto que invadiu dérbi na Luz em Novembro de 2023 recorre de multa e interdição

O adepto do Benfica que invadiu o relvado do Estádio da Luz no dérbi com o Sporting, em novembro de 2023, recorreu da multa e da interdição de entrar em recintos desportivos, disse hoje à Lusa fonte policial.

O indivíduo foi intercetado pelos 'spotters' da Polícia de Segurança Pública (PSP), após ter estado junto ao banco do Sporting, a fazer gestos obscenos em direção aos jogadores 'leoninos', nomeadamente o guarda-redes espanhol Adán, no final do jogo vencido pelos 'encarnados', por 2-1, para a I Liga de futebol.

Fonte oficial da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) confirmou hoje à Lusa que o homem, de 31 anos e residente em Cascais, apresentou recurso da pena de multa de 2.000 euros e 24 meses de proibição de entrar em recintos desportivos, de 06 de fevereiro último, num apelo que vai ser apreciado pelo Tribunal de Pequena Criminalidade da Comarca de Lisboa.

Na ocasião, foi o internacional argentino Di María a impedir que o guarda-redes espanhol Adán se aproximasse do adepto.

O adepto incorria numa coima entre os 1.000 e 10.000 euros e uma sanção acessória de até três anos de interdição de acesso a recintos desportivos.