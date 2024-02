NÓS, Cidadãos! pede que entrada em museus seja gratuita aos domingos e feriados

O partido Nós, Cidadãos! pede que, tal como já acontece em território continental, também na Madeira seja possível entrar nos museus de forma gratuita aos domingos e feriados. Esta era uma medida que seria aplicada a todos os residentes na Região, já a partir de 1 de Julho.

O Nós, Cidadãos! acredita que "esta medida será benéfica para a própria economia regional – justamente num período em que se regista crescimento na actividade turística – em função da qual se diversificou a oferta cultural nos últimos anos".

"É para todos observável que não trará quaisquer constrangimentos financeiros às instituições sob tutela da Direção Regional do Turismo, uma vez que a maioria dos museus, monumentos, jardins e parques temáticos são visitados por turistas estrangeiros, e só uma parte pouco significativa são residentes no arquipélago, para além dos outros visitantes que têm descontos significativos ou como é o caso dos docentes e alunos de qualquer grau de ensino, que em formação profissional ou em visita de estudo não pagam bilhete", indica em nota à imprensa.

O partido destaca ainda que, no caso dos jovens com até 12 anos, não é cobrada entrada, independente do dia em que seja realizada a visita. Considera ser mais um incentivo para que as famílias vão aos museus.