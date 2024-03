Alternativa 21 quer implementar mais lojas do cidadão

A Alternativa 21 propõe que sejam implementadas mais lojas do cidadão ao longo do país, incluindo uma em Machico e outra na zona Norte da ilha da Madeira. “As lojas do cidadão fomentam novas centralidades, e coadjuvadas por uma rede de transporte público eficaz potenciam o desenvolvimento econômico de uma localidade, combatendo a desertificação”, referiu, em nota à imprensa.

Para além dos serviços que a actual loja do cidadão da Madeira tem, a coligação entende que devem ser fornecidos os seguintes serviços/balcões com: 1) informação sobre os planos setoriais que abrangem essa zona por forma a identificar oportunidades de negócio; 2) informação sobre os Planos Diretores Municipais e contactos com as autarquias da zona por forma a potenciar o investimento; 3) informações sobre os vários apoios existentes quer para as empresas quer para os particulares, incluindo os de âmbito nacional, regional e municipal 4) informações ambientais, como por exemplo, sobre a eficiência e transição energética, métodos de poupança de água, reutilização e reciclagem de resíduos.

“É preciso aproximar os serviços do Estado às pessoas para que estás tenham decisões mais bem informadas, e de acordo com as políticas nacionais. Vote Alternativa 21 para que o Estado lhe sirva melhor”, apelou Miguel Silva.