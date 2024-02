Teatro Municipal Baltazar Dias apresenta programação cultural de Março a Julho de 2024

Nos próximos 5 meses, entre Março a Julho, o Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), através do Departamento da Cultura, realiza 30 eventos, 58 sessões, envolvendo 325 artistas, 19 associações e estruturas culturais. Serão 10 coproduções e 7 estreias absolutas.

Durante a apresentação que decorreu, esta tarde, no TMBD, a presidente da Câmara Municipal do Funchal evidenciou o crescimento do Teatro Municipal Baltazar Dias, que mais uma vez apresenta uma programação “ambiciosa”. “Esta programação foi desenhada num processo aberto com diferentes agentes e associações culturais, priorizando o desenvolvimento de projetos de criação em estreia absoluta, materializados através de encomendas artísticas”, salientou.

Em nota de imprensa, recebida hoje, Cristina Pedra destacou todo o investimento que tem sido feito na cultura e enumerou os vários projetos implementados. Relembrou que, no ano passado, o investimento para a cultura ascendeu a 2,1 milhões de euros, tendo sido apoiadas 53 associações e pela primeira vez 8 novas entidades. “Há um manancial cultural de grande qualidade no Funchal”, enfatizou, reiterando que a cultura continuará a ser uma “prioridade” do atual executivo municipal, sublinhando também a grande aposta que é feita nos jovens artistas locais.

O Teatro Municipal Baltazar Dias, integrado na Rede de Cineteatros e Teatros Portugueses, é um único equipamento cultural das Ilhas, dentro dos 39 a nível nacional, financiado pela DGARTES, com 150 mil euros anuais. Além deste apoio, recebe da autarquia do Funchal 250 mil euros, o que perfaz 400 mil euros de financiamento, para 11 meses de programação. A autarca assumiu que esta dotação “não será reduzida, porque, obviamente, chegar até aqui com tudo o que tem sido feito, e tem sido muito, é uma motivação para ampliarmos e nunca para retrocedermos”, defendeu.

A edil destacou ainda que durante este semestre da nova temporada artística, a autarquia do Funchal irá assinalar os 50 anos do 25 de abril, promovendo intercâmbios entre a Academia de Artes do Espetáculo do Porto e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, com a estreia de um projeto original baseado na obra “ Os maias” de Eça de Queiroz, no ano que irá para o Panteão Nacional, e ainda , relevar os 120 anos de nascimento de Luis Peter Clode, através da realização de um concerto de Artur Pizarro com as suas composições musicais.

A programação do Teatro Municipal Baltazar Dias pode ser consultada no site e nas redes sociais, ou em teatrobaltazardias.funchal.pt.