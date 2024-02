Al-Nassr segue em frente na 'Champions' asiática com golos de Otávio e Ronaldo

O Al-Nassr venceu hoje o Al-Feiha 2-0, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática de futebol, com dois golos portugueses, de Otávio e Cristiano Ronaldo, e qualificou-se para os 'quartos' da competição.

A equipa orientada pelo português Luís Castro trazia já uma vantagem de 1-0 da primeira mão e bastaram 17 minutos para Otávio abrir o marcador, de cabeça, na sequência de um lançamento longo para as costas da defesa, praticamente a deitar por terra as veleidades do Al-Feiha, atual 13.º classificado da Liga saudita.

A eliminatória esteve sempre controlada pelo Al-Nassr, perante um adversário que conhece bem por competir na mesma Liga, e acabaria por chegar ao segundo golo por Cristiano Ronaldo já na fase final da partida, aos 86 minutos.

O Al-Nassr está assim apurado para os quartos de final, nos quais vai defrontar o Al Ain, numa eliminatória a duas mãos, com a primeira a disputar-se nos Emirados Árabes Unidos, a 04 de março, e a segunda na Arábia Saudita, a 11 do mesmo mês.