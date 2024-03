Investimento no mercado alemão "faz todo sentido" para empresas portuguesas do turismo

Quase noventa empresas portuguesas marcam presença na ITB, a maior feira de viagens do mundo, em Berlim, numa aposta que "faz todo o sentido" para reforçar o peso do mercado alemão para o turismo, segundo empresários do setor.

Luís Garcia, da Discovery Hotel Management (DHM), admite que o mercado alemão tem "bastante expressão" para a empresa, ocupando entre o quinto e o sétimo lugar na lista de mercados emissores.

"É um mercado muito importante para o grupo todo, tentamos construir novas relações e manter as que já existem com os parceiros daqui", sublinha o diretor de vendas do cluster Hotéis e Resorts da DHM, uma empresa que reconstruiu, reabilitou e abriu ao público 18 hotéis, cinco campos de golfe e um conjunto de projetos imobiliários para venda de norte a sul do país.

"Temos metas bastante ambiciosas. Estamos a crescer cerca de 20% para o mercado alemão. Estamos a tentar impulsionar mais a promoção e as parcerias, especialmente no Algarve", revela, em declarações à agência Lusa.

Portugal está na ITB com 87 empresas, espalhadas por 830 metros quadrados de feira, uma presença semelhante à do ano anterior.

Para José Miguel Marto, administrador do Hotel Marquês de Pombal e do Hotel Roma, em Lisboa, é a sexta vez na maior feira de viagens do mundo que começou hoje e termina na quinta-feira.

"O peso do mercado alemão foi sempre significativo até ao período de 2019. Na recuperação pós pandémica, tivemos diferentes perfis de retoma, para um dos hotéis com maior incidência que outro. Mas tem um peso relevante, é sempre 'top' cinco dos nossos mercados", realça.

"A expectativa, tendo em conta constrangimentos macroeconómicos que acabam por beneficiar o posicionamento de Portugal e Espanha no contexto europeu, é de contínuo aumento do mercado alemão para Portugal, não só de estada média, mas também em valor", aponta.

O empresário admite que o turista alemão é "exigente, mas justo", e tem uma capacidade para usufruir de outros serviços do hotel além do alojamento.

"É um cliente que queremos acolher", sustenta, acrescentando que o número de reservas para estadias em 2024 é bastante superior ao registado no ano passado na mesma altura, na ordem dos 15 a 20% acima. "Como tal, os sinais são bons", conclui.

Para a "Heranças do Alentejo", uma rede de oferta que inclui unidades de alojamento e de empresas de animação espalhadas por toda a região alentejana, a presença na feira é uma estreia.

"O mercado é um dos grandes mercados, não só para nos Heranças, como para todo o Alentejo [...]. Procuram aquilo que temos de melhor. Temos ótimo tempo, pessoas, comida, vinho [...]. Quando nos procuram fora da época alta ficam absolutamente fascinados com o que temos para oferecer, e querem voltar", revela Leonor Sacadura Botte.

Para a diretora de marketing e comunicação da "Heranças do Alentejo", o investimento no mercado alemão "faz todo o sentido".

"Decidimos apostar numa coisa diferente, e experimentar esta feira que é só de profissionais, portanto o seu âmbito é diferente. Percebemos que talvez valha a pena para encontrar os tais parceiros de negócios para promover os nossos associados, e que seja um apoio a comercialização", assume.

O mercado alemão representou, em 2023, mais de seis milhões de dormidas, o que se traduz numa quota de 12% relativamente ao total das dormidas que se registaram no ano passado. Houve um aumento de cerca de 13% em relação a 2022.

A ITB começou hoje e termina na quinta-feira. A feira do setor da indústria de viagens e turismo acontece desde 1966 e, além dos expositores, tem também palestras, workshops e eventos sociais.