Pessoal de terra da Lufthansa convoca greve nos aeroportos alemães

O pessoal de terra do grupo Lufthansa convocou uma greve a partir de quinta-feira, nos principais aeroportos alemães, pelo sindicato Ver.di que diz estar insatisfeito com as negociações salariais.

"Ninguém pode compreender que este grupo [Lufthansa] vá anunciar esta semana resultados anuais recorde (...) e que o pessoal de terra (...) já não saiba como fazer face às despesas nas cidades mais caras da Alemanha", declarou em comunicado o chefe das negociações do sindicato, Marvin Reschinsky.

A greve deve ter início às 04:00 horas (03:00 em Lisboa) de quinta-feira e terminar às 07:00 (06:00 em Lisboa) de sábado.

No âmbito das negociações em curso sobre um novo acordo laboral que abrange 25 mil trabalhadores, já se realizaram três greves.

O Ver.di pede à empresa um aumento de 12,5%, um aumento salarial único para compensar a taxa inflação.

A Lufthansa ofereceu um aumento de 10%.