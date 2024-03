PS-M defende mais estímulos para a actividade empresarial no Porto Santo

O cabeça-de-lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de Março relevou, esta sexta-feira, as medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo Socialista na República no âmbito do estímulo à actividade empresarial, considerando que esta é uma postura que tem também de ser adoptada pelo Governo Regional.

No âmbito da deslocação que estão a efectuar à Ilha Dourada, os socialistas visitaram esta tarde várias empresas no Parque Empresarial do Porto Santo, ocasião em que Paulo Cafôfo deixou palavras elogiosas aos empresários locais pela sua resiliência perante as dificuldades que enfrentam, ainda para mais se tratando de uma ilha que é afectada pela dupla insularidade.

Após a visita, o também presidente do PS-M ressalvou os exemplos de persistência e de resiliência ali encontrados, vincando a importância da atividade empresarial para a economia e para a criação de postos de trabalho na ilha.

O candidato à Assembleia da República voltou também a lembrar o facto de, graças a uma proposta dos deputados do PS, terem sido incluídos a ilha do Porto Santo e os concelhos da costa norte da Madeira nos territórios de baixa densidade, o que possibilitou a redução do IRC para as empresas sediadas nestas localidades. Trata-se, como vincou, de uma medida fundamental para contribuir para sustentabilidade e competitividade das empresas, para a criação de emprego e para a fixação de pessoas.

Paulo Cafôfo entende que o Governo Regional deve também cumprir o seu papel nesta matéria, considerando que devem ser postas em prática mais medidas para estimular a atividade empresarial e, dessa forma, robustecer a economia.

O socialista não deixou, aliás, de criticar o Executivo madeirense, do PSD-CDS, por ter perdido uma oportunidade única de apoiar o tecido empresarial, ao ter alocado a totalidade das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência à administração pública, deixando de fora as empresas.