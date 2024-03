Rastreio da obesidade, exercício físico e debate marcam Dia Mundial da Obesidade no Mercado dos Lavradores

Para assinalar o Dia Mundial da Obesidade, a CMF, em parceria com o SESARAM, o Clube Naval do Funchal e a Liga Portuguesa Contra o Cancro, desenvolvem uma actividade hoje, no Mercado dos Lavradores. "Esta iniciativa terá início pelas 10h00, no rés-do-chão, junto à pérgula, com um rastreio, abrangente e gratuito, à obesidade, onde o público visitante poderá medir diversos parâmetros relacionados com a temática (peso, altura, índice de massa corporal, tensão arterial, entre outros)", informa uma nota da autarquia.

Logo a seguir, pelas 11h30, "terá lugar no espaço dedicado às feiras e eventos do Mercado, no segundo piso, uma sessão de exercício físico, com a duração de 30 minutos. Neste mesmo espaço, ao início da tarde, pelas 14h30, decorrerá uma mesa redonda, onde serão debatidas temáticas associadas à nutrição e à obesidade, desmistificando mitos", acrescenta.

A Câmara Municipal do Funchal relembra que "o Dia Mundial da Obesidade visa consciencializar a população em geral sobre a importância da prevenção em relação à obesidade. É também uma oportunidade para fomentar e promover hábitos de vida e alimentação saudável, assim como, o incentivo ao consumo de produtos frescos, preferencialmente produzidos localmente".

E "os mercados municipais do Funchal assumem um papel especial na comercialização de produtos hortofrutícolas, em especial, o Mercado dos Lavradores que se mantém, até hoje, bem presente no coração dos funchalenses e visitantes, onde as tradições interlaçam-se com a gastronomia e a cultura para nos trazerem os sabores e alimentos que proporcionam uma alimentação mais sadia", garante.