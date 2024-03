Albuquerque realça exercício de memória na política

A fechar a sessão solene dos 445 anos da freguesia de São Martinho, o presidente do Governo Regional defendeu a continuidade das políticas centrais em termos sociais, reforçando que o exercício de memória na política é crucial, tanto que a concertação de políticas entre poderes regional, municipal e de freguesia sao os que têm trazido sucesso à Madeira.

Para Miguel Albuquerque importa continuar a governar com racionalismo, fugindo às politicas e discursos extremistas, para resolver os problemas, que as haverá sempre, pois não há fórmulas mágicas, mas que é possivel mensurar o desnvolvimento e o sucesso do que tem sido feito nos três níveis de que São Martinho, Funchal e a Madeira são exemplo.

Um dos problemas é a habitação, lembrando as centenas de milhões de euros de investimento público para mais de 600 casas para suprir um problema que é real, que serão complementados por iniciativas privadas, mas que são fruto do sucesso da freguesia, do município, da Região.

O governante também apontou a 1.003 camas de apoio social aos idosos, mas também nos cuidados continuados para mais de 400 vagas, mais de 100 para vagas de casos mentais e mais de 200 noutra area social, investimentos necessários para resolver os problemas deste desenvolvimento, do envelhecimento e da qualidade de vida da população.