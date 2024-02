PS compromete-se com "mais rendimentos para as famílias e mais apoios às empresas"

A candidatura do PS às eleições legislativas, pelo círculo da Madeira, afirma o compromisso no "aumento dos rendimentos das famílias", sendo que ainda defende o "reforço dos apoios às empresas, numa lógica de promover a competitividade e o crescimento da economia e de criar mais postos de trabalho e melhor remunerados".

O partido passou, hoje, por Santo António, numa acção de campanha com o cabeça-de-lista. Paulo Cafôfo quis destacar a "progressiva valorização salarial" que tem vindo a ocorrer desde 2015, altura em que o PS chegou ao Governo na República. O candidato socialista lembrou que a retribuição mínima aumentou 62,4% e apontou que o compromisso do PS é que o salário mínimo chegue aos 1.000 euros até 2028 e que o salário médio atinja os 1.750 euros já em 2027.

Enquanto que os governos do PSD/CDS que nos precederam não tiveram qualquer pejo em cortar salários e pensões, com a desculpa da necessidade de endireitar as contas públicas, o PS mostrou que, com rigor, competência e as apostas certas, não só foi possível aumentar rendimentos, como conseguimos garantir a sustentabilidade das finanças e o crescimento da economia, inclusivamente acima da média dos países da União Europeia Paulo Cafôfo

O candidato indica ainda que a próxima legislatura deve ser marcada por um novo equilíbrio entre a redução da dívida pública, o aumento do investimento público e o reforço do estímulo à economia. O programa do PS prevê uma revisão do sistema de incentivos existentes, alinhando-os com os objectivos da Estratégia Industrial da União Europeia, o apoio ao investimento estruturante e captação de investimento estrangeiro, a aposta em áreas estratégicas como as novas tecnologias e a inovação, mais apoios à internacionalização e exportação, entre outros.

Paulo Cafôfo também criticou a postura do Governo Regional que, "tendo à sua disposição 706 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, alocou a totalidade das verbas à administração pública, deixando de fora o tecido empresarial regional".

O candidato aproveitou ainda para destacar a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira, reafirmando o compromisso dos socialistas na defesa da sua sustentabilidade e crescimento. Como referiu, a Zona Franca é um activo determinante para a economia da Região e do País, sendo um factor de atracção de investimento externo em novas áreas estratégicas e de criação de mais e melhor emprego que é fundamental continuar a apoiar.