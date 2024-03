Aposta na proximidade com os agricultores

"Dando seguimento a um conjunto de formações práticas sobre podas e tratamentos de Inverno na cultura da macieira, os serviços do Governo Regional da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural realizaram hoje uma nova ação em Santo António da Serra, onde estiveram envolvidos 39 formandos", informa uma nota de imprensa.

A iniciativa "surge no âmbito do reforço do apoio técnico aos agricultores madeirenses, de modo a dotar os participantes dos conhecimentos e das competências práticas que contribuam para a melhor qualidade e maior quantidade na produção", acrescenta.

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, disse estar "convicto que este é o caminho certo do Governo Regional" onde "a proximidade ao agricultor tem de ser permanente".

A próxima acção de formação já tem data, realiza-se em São Jorge, a 16 de Março, sendo que todas as acções têm início às 10h00.

Para saber mais e/ou realizar a sua inscrição, contacte a Divisão de Assistência Técnica à Agricultura, através do número de telefone 291 211 260 ou do endereço de correio electrónico [email protected].