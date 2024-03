Pedro Nuno Santos promete renovar PS e recuperar eleitorado zangado com os socialistas

O secretário-geral do PS prometeu hoje renovar o partido e ter como objetivo central recuperar os cidadãos "zangados" com os socialistas, considerando, numa alusão ao resultado do Chega, que não há 18% de eleitores racistas e xenófobos.

Essas posições foram transmitidas por Pedro Nuno Santos logo na sua declaração inicial, após ter assumido a vitória da AD (Aliança Democrática) nas eleições legislativas de comingo.

"Seremos oposição, renovaremos o partido e procuraremos recuperar os cidadãos descontentes com o PS", declarou o líder socialista, antes de se referir à subida eleitoral registada pelo Chega nestas eleições.

Para Pedro Nuno Santos, "o Chega teve um resultado muito expressivo que não dá para ignorar, não há 18,1% de portugueses votantes racistas e xenófobos, mas há muitos portugueses zangados que sentem que não têm tido representação e aos quais não foi dada resposta aos seus problemas concretos".

Tendo ao seu lado o presidente do PS, Carlos César, e o diretor de campanha, João Torres, o secretário-geral socialista afirmou que o objetivo central "passará por mostrar-lhes que as soluções para os problemas concretos das suas vidas passam" pelo seu partido, e não pela AD ou pelo Chega.

"Trabalharemos ao longo dos próximos meses, no futuro, para conseguir convencer e voltar a ter connosco todos os que estão descontentes com o sistema político e com o PS. O nosso caminho começa agora, hoje", acentuou, recebendo uma prolongada salva de palmas.

Depois, citou Mário Soares: "Só é vencido quem desiste de lutar, nós não desistimos. Vamos ter muito combate pela frente, com a convicção que voltaremos a reconstruir uma maioria que nos permita governar Portugal".