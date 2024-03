Pedro Nuno Santos afirma que hoje é um dia muito importante para a democracia

O secretário-geral do PS salientou a importância do dia de hoje de eleições para a democracia e recusou-se a responder a questões sobre mobilização eleitoral ou sobre a intervenção do Presidente da República ainda durante a campanha.

Pedro Nuno Santos falou de forma breve aos jornalistas quando chegou ao hotel onde os socialistas vão acompanhar a evolução dos resultados das eleições legislativas.

"Este é um dia muito importante para todos nós, o mais importante da nossa democracia em que escolhemos os deputados e quem vai governar Portugal. É um grande dia", declarou o líder socialista.

Pedro Nuno Santos disse depois "estar contente por a campanha eleitoral ter acabado" e porque hoje "é um dia maravilhoso, o dia da nossa democracia".

"Estou contente porque é um dia em que se vota", repetiu.

Interrogado se considera que conseguiu mobilizar o eleitorado nestas eleições, o secretário-geral do PS recusou-se a responder por agora: "Vamos ter tempo para falar, as urnas nem sequer fecharam".

"Este é um dia feliz para a democracia portuguesa. As urnas ainda estão abertas, vamos ter calma", acrescentou.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar 10.819.122 eleitores. No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.