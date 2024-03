Michel agradece a Costa a "capacidade de resolver problemas" em 74 reuniões

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, agradeceu hoje ao primeiro-ministro cessante, António Costa, pela sua "capacidade de resolução de problemas", que classificou como "muito útil" nas 74 cimeiras europeias que participou em representação de Portugal.

"Caro António Costa, sentiremos falta do teu bom humor e da tua capacidade de resolução de problemas, [que foram] muito úteis durante as 74 cimeiras em que participaste", escreveu Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Obrigado caro António e felicidades", escreveu ainda, numa parte da publicação já em português.

A mensagem foi partilhada junto a um vídeo com imagens relativas à participação de António Costa nestas 74 reuniões do Conselho Europeu, organismo no qual representa Portugal desde final de 2015.

Dado o resultado das eleições legislativas de 10 de março e a indigitação do Presidente da República ao presidente do PSD, Luís Montenegro, esta foi a última cimeira em que António Costa participou, razão pela qual foi transmitido este vídeo de despedida.

António Costa recebe ainda uma estatueta alusiva ao edifício-sede do Conselho Europeu.

Fonte do Conselho Europeu adiantou à Lusa que em causa está "um presente comemorativo, exclusivamente para os membros do Conselho Europeu, por ocasião de saídas da instituição", sendo esta uma "impressão artística do edifício Europa, a sede emblemática do Conselho Europeu".

A obra de escultura é da autoria de Maxim Duterre, um jovem designer industrial e artista nascido em Bruxelas.