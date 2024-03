Raimundo não fala sobre reunião com Marcelo por solidariedade com os jornalistas

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, foi recebido, esta quinta-feira, pelo Presidente da República, no âmbito do resultado das recentes eleições Legislativas.

No final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do partido dos comunistas optou pelo silêncio e recusou-se a tecer comentários, por solidariedade e respeito para com os jornalistas, que cumprem hoje uma greve geral de 24 horas.

Senhoras e senhores jornalistas, por respeito à vossa profissão e por solidariedade com a greve dos jornalistas que hoje está em curso, essa grande greve, compreenderão que não prestarei nenhumas declarações. Por respeito ao vosso trabalho e solidário com a greve dos jornalistas, não prestarei declarações Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

O secretário-geral do PCP anunciou ontem que o partido vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo da AD, comprometendo-se a ser "a oposição" à política de direita e a combatê-la "desde o primeiro minuto".