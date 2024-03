Justiça brasileira emite ordem de prisão a Robinho condenado a nove anos por violação

A Justiça Federal do Brasil emitiu hoje uma ordem de prisão contra o ex-jogador de futebol Robinho para que comece a cumprir uma pena de nove anos de prisão por violação em Itália, informaram fontes oficiais.

A ordem de prisão foi emitida pela Justiça Federal no estado de São Paulo, na sequência de um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro ter rejeitado hoje um recurso da defesa de Robinho e decidiu que o ex-jogador de futebol deve ir para a prisão para cumprir a pena de nove anos imposta pela justiça italiana por violação.

De acordo com a imprensa local, O ex-jogador de 40 anos pode ser preso a qualquer momento e a execução da ordem depende da Polícia Federal.

O juiz Luiz Fux negou liminarmente um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-jogador do e determinou que a sentença do Superior Tribunal e Justiça, que na quarta-feira decidiu que Robinho deve cumprir a pena aplicada na Itália por ter participado de uma violação coletiva de uma jovem albanesa, seja executada no Brasil.

"Diante da existência de trânsito em julgado da condenação e da possibilidade prevista no ordenamento jurídico brasileiro de transferência da execução da pena, não se vislumbra, sob este ângulo, coação ilegal ou violência contra a liberdade de locomoção do paciente", escreveu Fux, na sua decisão.

Em declarações ao jornal O GLOBO, o advogado do ex-jogador do Real Madrid, Manchester City, Milan e Santos, José Eduardo Alckmin, garantiu que Robinho iria acatar qualquer que fosse a decisão.

"Não vai se opor à prisão. Não, não, de jeito nenhum. Se chegar uma ordem judicial, vai cumprir imediatamente, vai se apresentar às autoridades", garantiu, acrescentando que "ele vai seguir a lei, até para mostrar que ele é um homem cumpridor da lei".

A decisão de Luiz Fux, acontece depois de, na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil ter ordenado que o ex-futebolista Robinho cumpra no país a pena de nove anos de prisão a que foi condenado em Itália, em 2017, por violação.

A corte do STJ homologou com nove votos a favor e dois contra a pena determinada pela justiça italiana pelo crime cometido em 2013.

O júri especial formado pelos ministros mais antigos do STJ determinou ainda que Robson de Souza, conhecido internacionalmente como Robinho, deve ser preso imediatamente e que deve ser a Justiça Federal de Santos, onde vive atualmente o antigo futebolista, a cumprir a decisão.

O ex-jogador de 40 anos encontra-se no Brasil, embora sem passaporte e, por isso, impedido de sair do país.

Foi considerado culpado em 2022 pela justiça italiana de ter participado numa violação coletiva de uma jovem albanesa numa discoteca em Milão, em 2013.

A violação ocorreu quando Robinho jogava pelo Milan e envolveu também um amigo seu, Ricardo Falco, que também foi condenado.