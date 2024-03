Grécia e Geórgia vão decidir última vaga no grupo de Portugal

A Grécia, campeã em 2004, juntou-se hoje à Geórgia entre as possíveis adversárias de Portugal no Campeonato da Europa de 2024 de futebol, ao golear em casa a Cazaquistão (5-0), na segunda meia-final do Caminho C dos play-offs.

Em Atenas, Anastasios Bakasetas (09 minutos, de grande penalidade), Dimitrios Pelkas (15), antigo jogador do Vitória de Setúbal, Fotis Ioannidis (37), Dimitrios Kourbelis (40) e Yerkin Tapalov (86, autogolo) mantiveram os anfitriões na luta pela quinta presença em fases finais, impedindo a estreia dos cazaques no principal torneio europeu de seleções.

A Grécia apurou-se para a final do Caminho C dos play-offs e visitará a Geórgia na terça-feira, em Tbilisi, com o vencedor a fechar o Grupo F do Europeu, no qual tem pela frente Portugal em 26 de junho, em Gelsenkirchen, em encontro da terceira e derradeira ronda.

Os helénicos falharam as últimas duas edições, enquanto os georgianos procuram uma presença inédita como país independente em grandes provas internacionais, tendo hoje vencido em casa o Luxemburgo (2-0), adversário dos lusos no Grupo J de qualificação.

Portugal, vencedor em 2016, Turquia e República Checa, herdeira do título conquistado pela Checoslováquia em 1976, englobam o Grupo F da 17.ª edição do Campeonato da Europa, que está aprazado para decorrer entre 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.