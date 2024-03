Atuneiro naufragou ao largo do Porto Santo com 14 pescadores a bordo há 34 anos

Um atuneiro de nome ‘Marinho’ naufragou ao largo do Porto Santo, após sofrer um rombo no casco, quando corria o ano de 1990. A bordo seguiam 14 pescadores…

Os homens acabarima por ser todos resgatados com vida, uma vez que, ao se aperceberem deste acidente alertaram as autoridades, que encaminharam imediatamente meios de socorro. Mesmo assim, ainda estiveram à deriva durante algumas horas, enquanto não eram localizados. O que lhes valeu foi a balsa pneumática do navio.

Ao DIÁRIO relataram os momentos de aflição e até avançaram que o motivo de tal acidente deveria ter sido um tronco que se entrelaçou na hélice, partindo-a e provocando o rombo. Acabariam por ser resgatados pelo navio ‘Cuanza’ da Marinha Portuguesa e transportados para o porto do Funchal, onde as autoridades, meios de socorro e a família já os aguardavam.

“Quando o tapa-sol das nossas casas começa a bater, com o vento, e temos gente no mar, vivemos sempre assustadas”, dizia Maria Pereira Roque, espelhando a angústia dos familiares destes pescadores.