Jardim apela à organização dos "militantes autonomistas" do PSD

Alberto João Jardim incentiva, através da rede social X, os militantes "autonomistas e social-democratas do PSD/Madeira, para se organizarem e acabar com estas cenas patéticas e patetas, traduzidas em espectros políticos?!…".

No dia em que o Conselho Regional do partido se reúne para definir e ratificar o que Miguel Albuquerque defendeu na última Comissão Política, na segunda-feira, Jardim vem a público pedir acção. O presidente do partido afirmou, anteontem, que iria candidatar-se, uma vez mais, à liderança do PSD-M e à presidência do Governo Regional.

O congresso regional do PSD deverá realizar-se a 20 e 21 de Abril e as directas a 21 de Março. Um calendário que está a gerar diversas críticas internas dado o pouco tempo existente para a formação de uma lista alternativa à de Miguel Albuquerque.

A precipitação dos acontecimentos aconteceu na sequência da operação judicial em que o presidente do Governo foi constituído arguido.