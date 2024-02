Papa demite Frederico Cunha do estado clerical

O Papa Francisco decretou a demissão do estado clerical de Frederico Marcos da Cunha. A decisão, tomada a 16 de Fevereiro, é agora publicitada no site da Diocese do Funchal, também por ordem dos serviços da Santa Sé.

Este foi o desfecho do processo desencadeado pela Diocese do Funchal que solicitou ao Dicastério para a Doutrina da Fé instruções sobre como proceder no caso do ex-sacerdote brasileiro, condenado em Março de 1993 a 13 anos de prisão pelo crime de homicídio e homossexualidade com menor.

Em comunicado, a Diocese do Funchal revela que "apesar de há muitos anos o seu nome não constar do elenco dos sacerdotes da Diocese nem exercer nela qualquer ministério, de facto nunca tinha existido qualquer processo canónico a propósito dos actos de que era acusado".

Depois de D. Nuno Brás ter enviado o pedido para a Santa Sé, foram enviadas, em Setembro do ano passado, aclarações sobre o caso que gerou forte polémica na Madeira e junto da Igreja na década de 1990.

O Papa Francisco levou cinco meses a decidir pela demissão de Frederico Cunha e o dispensar das "obrigações de celibato".