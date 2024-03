Mais gente no mercado do que votantes

A chuva e o frio podem ser duas condicionantes para os eleitores da freguesia dos Prazeres estarem ao início da manhã afastados da mesa de voto, mas não do mercado abastecedor que fica a cerca de 100 metros da Assembleia de voto.

Para já são dezenas de pessoas que fazem as suas compras mercado, um ritual que vem sendo costume sempre aos domingos, com o movimento mais fraco, é certo, mas constante.

Já no edifício onde está a única mesa de voto, com 815 eleitores inscritos, apenas tinham votado 35 pessoas, o que diz bem do interesse.