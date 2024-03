Bombeiros angariam recorde de 270 mil euros com recolha de resíduos eléctricos

As associações de bombeiros angariaram este ano um recorde de 270 mil euros através da recolha de 2.300 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos, anunciou hoje a associação Electrão.

Na 8.ª edição da iniciativa "Quartel Electrão", realizada pela Eletrão - Associação de Gestão de Resíduos, em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses, participaram 201 associações de bombeiros de todo o país, diz a associação em comunicado.

De acordo com a Electrão, as associações de bombeiros têm como missão recolher estes resíduos, sensibilizando e mobilizando a população e as empresas para a importância de separar e encaminhá-los corretamente para a reciclagem.

Por cada tonelada recolhida, as associações de bombeiros recebem uma compensação financeira de 75 euros, bem como um incentivo financeiro extra caso recolham mais de 30, 45, e 60 toneladas.

Segundo a Electrão, os resultados desta iniciativa contribuíram de forma positiva para o resultado da rede, que "em 2023 ultrapassou as 20 mil toneladas de equipamentos elétricos usados recolhidos para reciclagem".

Citado no comunicado, o diretor-geral da associação, Ricardo Furtado, afirma que os bombeiros entregaram para reciclagem cerca de 12% das quantidades recolhidas durante o ano pela rede de recolha própria do Electrão, o que representa "um contributo muito importante para os resultados globais alcançados".

"Cada vez mais os bombeiros voluntários são um agente de proteção do ambiente em toda a linha, seja pelo trabalho que desenvolvem de proteção da população e das florestas, seja pela sensibilização para a reciclagem de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados", diz o responsável.

Muitos destes resíduos contêm elementos perigosos que, se não forem corretamente tratados, impactam negativamente o ambiente e a saúde humana, explica.

Por sua vez, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, realça que esta iniciativa "permite almejar a obtenção de apoios para suporte" da missão dos bombeiros e, por outro lado, permite-lhes cumprir a "responsabilidade ambiental que lhes cabe como simples cidadãos".

Para premiar as associações que mais volume de equipamentos recolheram a nível nacional, a Electrão distribuiu um veículo ligeiro de combate a incêndios à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, por ter sido a que mais equipamentos recolheu em 2023, que totalizam 97 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cantanhede, também no distrito de Coimbra, foi premiada com o segundo lugar, com um prémio de cinco mil euros.

O projeto Quartel Electrão começou há 12 anos e já permitiu a recolha e envio para reciclagem de mais de 14 mil toneladas de pilhas, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados.

A 9.ª edição da iniciativa arrancou em janeiro deste ano e termina a 30 de novembro, com a participação de associações de bombeiros de todo o país, que têm "a oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente", adianta o comunicado.

A Electrão é uma associação de gestão de resíduos responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados, com uma rede de recolha com mais de 11.000 pontos em todo o país.

"A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular", conclui a nota.