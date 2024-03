Pela primeira vez este Inverno temperatura no Funchal não chegou aos 20 ºC

Esta segunda-feira, na ressaca das Eleições Legislativas Nacionais, é dos dias mais frios deste Inverno no Funchal, sendo o primeiro dia deste ano em que a temperatura do ar esteve sempre abaixo dos 20 ºC.

Apesar do dia ainda não ter terminado, o facto de este 11 de Março manter-se cinzento pelo manto de nuvens que predominou ao longo do dia no Funchal e já caminhar para o entardecer, é pouco provável que a temperatura do ar à superfície venha a ‘aquecer’ ao ponto de atingir a marca dos 20 ºC, que vinha sendo diariamente a ser superada neste Inverno.

Os registos oficiais do Observatório Meteorológico do Funchal (até às 17 horas) indicam que a temperatura máxima ficou-se hoje pelos 19,0 ºC (11h30).

Este só não é o dia mais frio deste Inverno no Funchal, porque esse apuramento resulta da temperatura média do ar. A manterem-se os 16,6 ºC de temperatura mínima hoje registada (06h40), assim como os 19,0 ºC de máxima, a temperatura média no dia de hoje permanecerá nos 17,8 ºC.

Valor que ainda assim é 2 décimas mais alto em relação à temperatura média mais baixa deste ano, registada no frio dia 19 de Janeiro (17,6 ºC), então com o Funchal/Observatório a registar temperatura extremas de 13,8 ºC, de mínima (a mais baixa deste Inverno na capital madeirense) e 21,5 ºC, de máxima.