Vitinha e Nuno Mendes ajudaram Paris Saint-Germain a dar goleada

O líder Paris Saint-Germain (PSG) bateu hoje fora o Montpellier por expressivos 6-2, na Liga francesa de futebol, com três golos de Kylian Mbappé e com os portugueses Vitinha e Nuno Mendes também a marcarem.

O médio internacional luso Vitinha abriu a contagem aos 14 minutos, após assistência de Mbappé, que se encarregou de ampliar a vantagem aos 22 minutos, antes de a formação da casa reagir e conseguir equilibrar o marcador até ao intervalo, primeiro por Arnaud Nordin, aos 30, e depois por Teji Savanier, de penálti, em cima do intervalo (45+1).

Já no segundo tempo da partida da 26.ª jornada da Ligue 1, o poderio do PSG - com Danilo Pereira no onze inicial - veio ao de cima, com o inevitável Mbappé a voltar a adiantar a turma da capital, aos 50, e o sul-coreano Kang-In Lee a ampliar o contador apenas três minutos depois.

O avançado português Gonçalo Ramos foi lançado a jogo aos 62 minutos e, no minuto seguinte, Vitinha assistiu Mbappé para o 'hat-trick' do atacante, tendo ainda conseguido oferecer, aos 89, o golo ao compatriota Nuno Mendes, que fechou o marcador, depois de entrar em campo ao intervalo para o lugar de Lucas Hernández.

Após o triunfo, a turma da capital gaulesa segue no comando do campeonato, com 59 pontos, e aproveitou os empates registados nos três encontros que envolveram os seus mais diretos perseguidores.

O Brest, segundo classificado com 47 pontos, empatou hoje na receção ao Lille, do treinador português Paulo Fonseca (1-1) - quarto com 43 -, e o Mónaco (terceiro com 43) empatou na receção ao Lorient (2-2), com os forasteiros a salvarem um ponto já nos descontos, aos 90+4 minutos, por Bakayoko.

Num domingo cheio de ação em França, o Marselha, adversário do Benfica na Liga Europa, pôs hoje fim a uma série de três vitórias seguidas na Liga francesa de futebol, ao perder no campo do Rennes (3-0), e foi apanhado no sétimo posto.

Terrier, aos 21 minutos, e Bourigeaud, aos 78, de grande penalidade, fizeram os golos do Rennes, que passou a somar 39 pontos, os mesmos do Marselha, e a três do Lens, sexto classificado, na luta pelas provas europeias.

O Marselha é rival nos quartos de final da Liga Europa do Benfica, único sobrevivente português esta época nas competições europeias.