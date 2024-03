Festival de Folclore em Londres conta com a participação de muitos madeirenses

Hoje decorre o festival português de Folclore no centro de Scalibrini Fathers onde participam vários emigrantes madeirenses em diversos grupos.

O festival de folclore conta com a participação de cinco grupos da comunidade portuguesa do Reino Unido e de um grupo convidado do continente português, o Rancho Folclórico da Macieira da Lixa, do concelho de Felgueiras.

O primeiro grupo a actuar foi o grupo de Folclore 'Amigos de Portugal', depois seguiu-se o grupo de Folclore ‘A Família’, o grupo de Folclore 'Típico Português', o grupo de folclore 'Tradições de Portugal' e o último a subir ao palco é o grupo convidado da Macieira da Lixa.

A madeirense Zita da Silva responsável pelo grupo 'Típico Portuguê' disse que é uma boa iniciativa para promover a cultura portuguesa e assim vamos transmitindo a nossa cultura e as nossas tradições.

“Este encontro de folclore promove um encontro entre várias gerações que gostam de divulgar a cultura tradicional e eu como madeirense gosto muito de divulgar e de promover a cultura madeirense aqui no Reino Unido” adiantou Zita da Silva, emigrante natural de Ribeira Brava.

O festival de Folclore português no Reino Unido é promovido pelos emigrantes Domingos Cabeças, natural do norte de Portugal e pelo emigrante mandeirense natural da Camacha, José Sousa.

O centro de Scalibrini Fathers no centro de Londres encheu com muitos emigrantes portugueses que não quiseram perder actuação dos grupos de folclore.