Experimente a emoção da estrada como nunca antes com o Kia Ceed T-GDI GT-TRACK! Com 204 cavalos sob o capô e um motor de 1.6 a gasolina, este veículo foi projetacdo para satisfazer até os mais exigentes.

Este Kia Ceed destaca-se em cada curva com o design desportivo e dinâmico, que não só impressiona devido à sua performance na estrada, mas também devido às linhas desportivas incorporadas no exterior deste veículo. Ainda que seja uma edição de 2014, a viatura apresenta-se em bom estado de conservação e tem menos de 90 000 KM.

Este Ceed vem equipado com motor T-GDI potente de 1.6, o que lhe proporciona uma aceleração emocionante, enquanto a sua suspensão desportiva e sistema de direçcão assistida o mantêm conectado à estrada em todos os momentos.

O veículo oferece um equilíbrio perfeito entre desempenho e conforto. Com seu interior espaçoso, os bancos em pele e ar condicionado automatico tornam cada viagem numa experiência agradável.

Não espere mais para experimentar a emoção de consuzir este Kia Ceed 1.6 T-GDI GT-TRACK. Visite o Megamotor e descubra este incrível veículo!

Este veículo está disponível no Megamotor por 18 500 euros, ou um financiamento desde 268,14 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.