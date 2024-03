Últimos voos do dia da Binter por realizar

Os últimos dois voos da Binter Canárias da Madeira, para o Porto Santo e vice-versa, deste sábado ainda não foram realizados e a informação da ANA ainda não garante que tenham sido cancelados.

O voo de ida do Aeroporto da Madeira para a ilha do Porto Santo deveria ter sido realizado às 18h30 mas, até agora, 20h30, ainda não descolou, mas a informação constante no placar electrónico da gestora dos dois aeroportos é que o voo está fechado (ou seja, os passageiros terão sido embarcados). O cancelamento não é oficial.

O voo de regresso do Aeroporto do Porto Santo para a ilha da Madeira, que deveria ter sido realizada pelas 19h55, também não consta de ter sido realizado, embora no microsite específico desta infra-estrutura haja informação de que o mesmo está previsto para as 20h50.

Os dois primeiros voos deste sábado da companhia que opera a linha regional foram realizados sem problemas, tendo saído à hora aprazada (7h30) do Aeroporto da Madeira e chegado a Porto Santo pelas 7h44, descolando depois pelas 8h28 e chegado à Madeira às 8h39.