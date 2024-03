Kris Meeke fez o pleno e venceu o Rali Casinos do Algarve

O piloto norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) foi o mais rápido em todas as nove especiais do Rali Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, e assegurou a segunda vitória da temporada.

Meeke gastou 1:02.32,2 horas para cumprir os troços de terra da prova algarvia, deixando o segundo classificado, Armindo Araújo (Skoda Fábia), a 55,6 segundos, com o campeão nacional Ricardo Teodósio (Hyundai i20) logo a seguir, a 58 segundos do vencedor.

"Posso dizer que foi um fim de semana perfeito, 10 anos depois de ter competido aqui no Algarve, na altura no WRC [Campeonato do Mundo]. Sinto-me feliz por ter somado a segunda vitória consecutiva este ano, mantendo o Hyundai i20 100 por cento vitorioso", começou por explicar o piloto norte-irlandês.

Kris Meeke queixou-se do facto de ser "o primeiro piloto na estrada", sobretudo pelos "pisos muito escorregadios".

Com Meeke inalcançável no primeiro lugar, a mais interessante luta foi travada entre Armindo Araújo e o algarvio Ricardo Teodósio, com vantagem para o piloto de Santo Tirso, que começou o dia de hoje na quarta posição após as três especiais disputadas na véspera.

"Assumimos uma escolha e gestão de pneus com a clara noção que poderíamos não ser tão rápidos no primeiro dia, mas que nos dava uma boa posição na estrada nas especiais de hoje", começou por explicar Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso viu-se obrigado "a fazer uma recuperação e a travar uma intensa luta até à última especial".

"Conseguimos subir até ao segundo lugar no penúltimo troço e segurar a posição no final. Estrategicamente fomos eficazes", frisou.

Já Ricardo Teodósio, que corria em casa, elogiou o apoio do público mas lamentou a sorte da competição.

"Correr em casa é sempre especial, mas, infelizmente, e ao contrário do ano passado, o rali acabou por não nos correr como desejávamos. O Clube Automóvel do Algarve preparou uma excelente prova e nós preparámo-nos bem, mas a verdade é que acabámos por sofrer muito neste segundo dia, terminando no terceiro lugar", disse, sem adiantar mais explicações.

Ernesto Cunha (Skoda Fábia) foi o quarto classificado, com Rui Madeira (Ford Fiesta) na quinta posição, mas já a mais de três minutos do vencedor.

Meeke lidera o campeonato, com 56 pontos, contra os 44 de Armindo Araújo e os 28 de Ricardo Teodósio.

A próxima prova do CPR será o Rali Terras D'Aboboreira que irá para a estrada entre os dias 26 e 27 de abril.