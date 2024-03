Já há queixas e polémicas instaladas

As urnas já abriram há três horas, para já sem registo de incidentes de maior. No noticiário da TSF às 10h fizemos um ponto de situação com os nossos cinco repórteres nas duas ilhas.

No Liceu Jaime Moniz, a Sofia Carraca Teixeira cruzou-se com a cabeça de lista do BE e registou boa afluência na escola que tem várias mesas de voto.

Pela Santa do Porto Moniz andou o Victor Hugo e entre nevoeiro descobriu a mesa dominada por Marias.

O Rúben Santos esteve zonas altas e em São Roque deu conta que as urnas arrancaram com 250 votos antecipados.

Orlando Drumond esteve de olhos postos nos cartazes de campanha que estão a gerar queixas e polémica no Caniço.

Pelo Porto Santo abunda a paz eleitoral, como constatou o Gonçalo Maia.

Às 14h voltamos a conferir na rádio de palavra se o eleitorado está a responder ao apelo presidencial para que ninguém desperdice a oportunidade que a democracia confere.