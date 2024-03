Muito trânsito na Via Rápida gera constrangimentos

Bom dia. As sextas-feiras de manhã não têm por hábito serem muito complicadas no que ao trânsito matinal diz respeito, mas este dia 15 de Março 'promete' ir contra essa probabilidade.

Para já, muito congestionamento na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sítio habitual de maior volume de viaturas, ou seja entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior. Mas também há alguns sinais de possível congestionamento após o nó de Câmara de Lobos, no sentido oposto, bem como na descida para a rotunda do Hospital, onde o para e arranca é tradição durante as manhãs e finais de dia.

Os dias amanhecem agora mais cedo, pelo menos até à mudança de 'hora de Verão', pelo que a condução também deve adequar-se a estas circunstâncias, nomeadamente com o sol a levantar-se mais cedo no horizonte, as zonas de perda de visibilidade por encadeamento dos condutores.

Conduza com precaução.