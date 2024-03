Rússia diz que ataque ucraniano mata três crianças em Donetsk

Três crianças foram mortas num ataque ucraniano em Donetsk, uma cidade no leste da Ucrânia controlada pela Rússia, disse hoje o autarca nomeado pelas forças russas, Alexei Koulemzin.

"Após um bárbaro ataque noturno no distrito de Petrovsky da nossa cidade por nazis ucranianos", uma casa foi atingida e incendiou se, escreveu Koulemzin na plataforma de mensagens Telegram. "Três crianças foram mortas", acrescentou.

O alegado ataque aconteceu horas antes do início da votação para as eleições presidenciais na Rússia, que decorre até domingo.

As eleições devem terminar com a recondução de Vladimir Putin para mais um mandato presidencial até 2030, face à ausência de oposição independente, controlo de informação e o espetro da manipulação.

A votação também está a ser organizada nas quatro regiões ucranianas anexadas unilateralmente pela Rússia em 2022, mas que o país apenas controla de forma parcial: Zaporijia, Kherson, Donetsk e Lugansk.

A diplomacia ucraniana, no entanto, apelou à rejeição do resultado da votação nas regiões ocupadas, que descreveu como "uma farsa".

Numa entrevista divulgada na quarta-feira, Putin acusou a Ucrânia de lançar ataques em solo russo numa tentativa de interferir nas eleições presidenciais.

Várias regiões russas, nomeadamente Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, têm sido alvo de múltiplos ataques de drones (aparelhos aéreos não tripulados) ucranianos nos últimos dias, tendo como alvo infraestruturas de energia.

Na terça-feira, voluntários russos que lutam pela Ucrânia também alegaram terem-se infiltrado na Rússia e assumido o controlo de uma aldeia fronteiriça na região de Kursk, uma incursão que o exército de Moscovo garantiu ter repelido.

Estes ataques podem ser explicados de uma "forma muito simples", disse Putin.

"Tudo isto está a acontecer num contexto de falhas [ucranianas] na linha da frente", concretizou.

"No entanto, o objetivo principal, não tenho dúvidas, se não conseguirem minar as eleições presidenciais na Rússia, é pelo menos tentar impedir de alguma forma os cidadãos de expressarem a sua vontade", garantiu o líder russo.

A eleição deverá manter Putin no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, graças a uma alteração constitucional feita em 2020 que permite ao líder eternizar-se no poder.