Navio com ajuda humanitária para Gaza parado por "problemas técnicos"

Um navio carregado com 200 toneladas de ajuda à população de Gaza, que tinha partida prevista para o passado domingo, permanece ancorado no porto de Larnaca à espera de autorização para partir devido a "problemas técnicos".

A informação foi avançada hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros cipriota, Constantinos Kombos, em declarações à emissora estatal RIK.

Segundo o ministro, os "problemas técnicos" que atrasaram a saída do navio da organização humanitária espanhola Open Arms e a abertura efetiva de um corredor de ajuda marítima para aliviar a fome da população palestiniana na Faixa de Gaza estão relacionados com a situação no destino da carga, embora tenha garantido que não são considerados graves.

A operação é complexa devido à guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, mas há esperança que o navio possa zarpar ainda hoje, afirmou Constantinos Combos.

O navio irá transportar cerca de 200 toneladas de alimentos como farinha, arroz e latas de atum para o enclave palestiniano.

Em Gaza, a ajuda será recebida por equipas da World Central Kitchen, uma organização não-governamental (ONG) fundada pelo 'chef' espanhol José Andrés.

A operação das duas ONG começou a ser planeada há meses e o navio 'Open Arms' está no Chipre desde meados de fevereiro para abrir um corredor marítimo com Gaza e aliviar a difícil situação humanitária causada pelo bloqueio de Israel e pelos seus duros ataques punitivos de retaliação aos atentados do grupo islamita Hamas em 07 de outubro passado.

A operação tem autorização do Governo do Chipre, de Israel e da Autoridade Nacional da Palestina, segundo a Open Arms.