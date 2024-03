PAN enaltece todos os porto-santenses

O PAN-Madeira enaltece, hoje, todos os porto-santenses pelo prémio de 'Melhor Destino da Praia da Europa'. Esta declaração surge no âmbito da discussão, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de louvor a este propósito.

Numa nota enviada à imprensa, o partido honra a atribuição deste galardão, mas lembra que o Porto Santo é "muito mais que um destino turístico" e que o prémio não resolve os problemas da ilha.

"A população do Porto Santo tem sido resiliente demonstrando capacidade de trabalho, e este prémio deve-se ao esforço de quem trabalha persistentemente e investe no Porto Santo, tornando-o um destino atractivo para quem visita. Mas também é importante lembrar quem lá vive e é residente. Mais além das ligações aéreas e marítimas, tantas vezes trazidas para a discussão publica, é necessário levantar outras questões que tantos transtornos trazem às pessoas e famílias.", refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

A deputada aponta ainda como problemas a falta de vagas em creches e de profissionais, o número elevado de crianças com necessidades educativas especiais e que não têm as devidas respostas ao nível do acompanhamento de saúde e de educação. "O facto de haver profissionais que querem ir para o Porto Santo, mas que pelos custos de vida elevados não conseguem. A falta de ATLs e respostas sociais, quer ao nível da habitação, dos transportes públicos e das próprias instituições, onde os progenitores tem de meter baixa porque na época alta não podem meter férias e não têm onde deixar as crianças", disse.

Para além destes problemas, o PAN Madeira destaca que o serviço de acção social conta apenas com uma assistente social para mais de 200 famílias que necessitam de acompanhamento regular. "Estas situações devem ser debatidas por quem tem responsabilidades governativas, e o PAN Madeira através deste reconhecimento, aproveitou para alertar para estas problemáticas que exigem soluções", indica.