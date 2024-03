Raimundo assume "desenvolvimento negativo" da CDU com perda de mandatos

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, assumiu hoje que o resultado da CDU nas eleições legislativas constituiu "um desenvolvimento negativo", ao ver consumada a redução da sua representação parlamentar e com uma percentagem abaixo dos resultados de 2022.

"O resultado da CDU, com a redução da sua representação parlamentar e uma percentagem abaixo do que alcançámos há dois anos, significa um desenvolvimento negativo, mas não deixa de constituir uma importante expressão de resistência, com tanto mais valor e significado quando a sua construção teve de enfrentar o prolongado enquadramento caracterizado pela hostilidade e menorização", declarou.

Paulo Raimundo foi o primeiro líder partidário a pronunciar-se sobre as eleições, num momento em que os resultados ainda não estavam completamente apurados, e denunciou o contexto em torno da CDU no período pré-eleitoral, invocando a "prolongada falsificação de posicionamentos do PCP, para alimentar preconceitos anticomunistas e estreitar o seu espaço de crescimento".

Apontou ainda a "promoção de forças reacionárias e uma forjada disputa entre de dois candidatos a primeiro-ministro" como razões para condicionar as escolhas do eleitorado, numa intervenção realizada num hotel junto à sede do PCP, em Lisboa.